РИА Новости: обвиняемый в отмывании денег блогер Гасанов покинул Россию в феврале

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Блогер Гусейн Гасанов, заочно обвиняемый в отмывании денег, покинул территорию России в конце февраля текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, именно по этой причине отдел уголовного розыска УВД и объявил его в международный розыск.

Соответствующее решение в отношении Гасанова появилось 14 мая. По данным СМИ, меру пресечения в виде заочного ареста уже обжаловали.

По данным следователей, в 2019–2021 годах он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. Для легализации части средств (более 20 миллионов рублей) использовал финансовые операции.

Кроме того, будучи ИП на упрощенной системе налогообложения, блогер занимался продажей и размещением рекламы в соцсетях. Доходы скрывал, получая деньги как физлицо и оформляя их на родственников, после чего обналичивал или переводил на свои счета.

В прошлом году долг Гасанова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достигал 73 миллионов рублей, но затем, как писали журналисты, задолженность была погашена.

