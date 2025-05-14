Блогер Гусейн Гасанов уклонился от налогов на сумму более 170 млн руб

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Блогер Гусейн Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале.

На данный момент Гасанов обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2019–2021 годах блогер уклонился от уплаты налогов на 170 миллионов рублей. Чтобы создать видимость правомерного владения средствами, он легализовал их часть на сумму более 20 миллионов рублей через финансовые операции.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем (ИП) и применяя упрощенную систему налогообложения, занимался продажей и размещением рекламы в соцсетях.

"С целью сокрытия своих доходов часть денежных средств от спонсоров розыгрышей, покупателей различных мотивационных курсов и прогнозов ставок на спорт, Гасанов получал на свои личные лицевые счета как физического лица, а также на подконтрольные родственникам лицевые счета", – добавили в прокуратуре.

Далее деньги передавались ему наличными либо переводились на личные лицевые счета. Расследование уголовного дела в отношении блогера находится на контроле в прокуратуре.

Гасанов был заочно арестован и объявлен в розыск по делу о легализации преступных доходов 14 мая. Объявление о розыске блогера появилось в базе МВД. По данным СМИ, решение о мере пресечения уже обжаловали.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в июне 2024 года подала на Гасанова в суд за неуплату налогов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что Гасанов находится в бегах, а принадлежащие ему компании были закрыты в связи с долгами перед государством.

Позже СМИ сообщили, что блогер погасил задолженность перед ФНС. По данным на 14 августа 2024 года, его долг перед налоговой превышал 73 миллионов рублей.

