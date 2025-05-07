Приставы в РФ не смогли списать долги с блогера Шпака из-за банкротства

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Sasha Shpak (Александр Шпак признан в РФ иноагентом)

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России не смогла взыскать с блогера Александра Шпака (признан иноагентом в России) задолженность по штрафу за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказались соответствующие материалы.

В конце 2023 года Тверской суд Москвы назначил блогеру штраф в размере 250 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. После этого в феврале – марте прошлого года в отношении Шпака было возбуждено несколько исполнительных производств.

Кроме того, у блогера имеется задолженность в размере 8 тысяч рублей по налогам и сборам, включая пени. Их ФССП России тоже не смогла взыскать из-за признания Шпака банкротом.

В сентябре прошлого года блогера заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. В апреле этого года Мосгорсуд рассмотрел жалобу Шпака на решение суда и оставил приговор без изменений.

В связи с этим срок наказания начнет исчисляться с момента задержания блогера или его экстрадиции в Россию. Шпак в настоящее время находится в федеральном розыске. При этом весной 2022 года он покинул Россию.

