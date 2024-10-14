Комик Дмитрий Гаврилов оштрафован на 30 тыс рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: vk.com/Дима Гаврилов

Комик Дмитрий Гаврилов оштрафован на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нижегородский районный суд.

Решение по делу вынес судья Дмитрий Нестеров. Гаврилову вменялось то, что на его YouTube-канале в январе прошлого года был размещен ролик, в котором содержались признаки, подпадающие под административное правонарушение.

В суде комик полностью признал вину. С его слов, видео было выложено с юмористической целью.

В сентябре этого года Гаврилов был арестован на 13 суток из-за видео с выступлением, содержащее уничижительные высказывания в адрес россиян

Тогда же в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".