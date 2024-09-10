Стендап-комик из Нижнего Новгорода арестован на 13 суток за видеоролик на YouTube

Фото: vk.com/Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород

Нижегородский комик Дмитрий Гаврилов арестован на 13 суток за одно из выступлений, которое содержит уничижительные высказывания в адрес россиян. Видеоролик выступления был размещен на YouTube 20 января 2023 года, сообщили в объединенной пресс-службе Нижегородских судов.

Согласно материалам дела, сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области установили, что 20 января 2023 года на YouTube был обнаружен видеоролик, автором которого является Дмитрий Гаврилов. В записи выступления комика содержатся признаки унижения человеческого достоинства по признакам национальности, языка и происхождения.

"Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о доказанности вины в административном правонарушении в действиях Гаврилова", – отметили в суде.

В отношении Дмитрия Гаврилова возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Гаврилов признал свою вину в совершении административного правонарушения.

В 2023 году коллег Гаврилова по объединению Stand-up Club #1 Александра Долгополова и Гарика Оганисяна проверял Следственный комитет РФ после выступления, во время которого комики обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге. В результате теракта погиб военный корреспондент Максим Фомин. Жалобу в СК подала депутат ГД Яна Лантратова.