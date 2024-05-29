Галкину отказали в снятии статуса иноагента

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ), который попросил снять с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Галкин заявлял, что решение Минюста является незаконным и необоснованным. Представитель артиста Екатерина Зубань добавила, что включение шоумена в список иноагентов связано с правами и свободой комика.

Кроме того, помощница Галкина подчеркнула, что ее клиент не связан с политической деятельностью, а критика в адрес государственного аппарата России не относится к политике.

"Никогда Галкин не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран", – заключила Зубань.

Галкина признали иноагентом в сентябре 2022 года. Минюст РФ указал Украину как иностранный источник финансирования Галкина.

В мае 2023-го пародист обратился в Замоскворецкий суд Москвы, пытаясь оспорить свой статус, однако в удовлетворении исковых требований ему было отказано. В мае того же года член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что поклонники примут Галкина только после того, как тот "заклеймит фашистский киевский режим, Зеленского и его окружение".

