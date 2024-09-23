Блогер Александр Шпак подал апелляционную жалобу на приговор за фейки о ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Блогер Александр Шпак обжаловал решение о заочном приговоре на 8 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, который вынес приговор по делу.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Шпака на его приговор", – сказано на сайте учреждения.

По данным МВД РФ по городу и Ленобласти, блогер находится в федеральном розыске. Весной 2022 года он покинул страну.

В сентябре Басманный суд Москвы заочно приговорил Шпака к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Срок наказания блогеру начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции.

В 2023 году Тверской суд Москвы назначил ему штраф в размер 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. При этом в августе текущего года суд регистрировал на Шпака пять протоколов об административном правонарушении по этой статье.

В августе 2024 года полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело против Шпака после того, как он выложил в интернете видео с демонстрацией сжигания своего российского паспорта.