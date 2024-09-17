РИА Новости: участниц Pussy Riot объявили в розыск в РФ

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Участницы группы Pussy Riot Ольга Борисова, Диана Буркот, Алина Петрова и Тасо Плетнер объявлены в розыск в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Все четыре участницы группы объявлены в розыск по уголовной статье, однако ее название не уточняется.

В ноябре 2023 года столичный суд заочно арестовал и объявил в международный розыск участницу Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилу (Люсю) Штейн по делу о распространении фейков о российской армии.

Затем ее заочно приговорили к шести годам и 15 суткам тюремного заключения. Суд признал женщину виновной в распространении фейков о действиях ВС России в зоне проведения СВО. Штейн будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Также ей на 3,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

