Столичный суд заочно приговорил Людмилу Штейн к 6 годам и 15 суткам за фейки о ВС РФ

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Басманный суд столицы заочно приговорил экс муниципального депутата Басманного района и бывшую участницу панк-группы Pussy Riot Людмилу Штейн к шести годам и 15 суткам тюремного заключения. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

Отмечается, что суд признал женщину виновной в распространении фейков о действиях ВС России в зоне проведения СВО. По информации собеседницы агентства, Штейн будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ей на 3,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Ранее Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата ГД Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Судья избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.