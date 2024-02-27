Суд в Москве вынес приговор главе "Мемориала" Орлову по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Олег Орлов признан в РФ иноагентом)

Головинский суд Москвы назначил сопредседателю правозащитного центра "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано решением Верховного суда) Олегу Орлову (признан иноагентом в РФ) 2,6 года лишения свободы за повторную дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

При этом сторона обвинения требовала назначить правозащитнику 2 года и 11 месяцев лишения свободы. Теперь Орлов будет отбывать срок в колонии общего режима.

По информации агентства, в суд также приехали в качестве поддержки правозащитника посол США в РФ Линн Трейси и некоторые дипломаты из стран ЕС.

Ранее суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Его заключили на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России.

В ходе слушания стало известно, что поводом для возбуждения дела стали сообщения политика в Telegram и Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с искажением данных о действиях российской армии в украинской Буче. Адвокат Гозмана Михаил Бирюков заявил, что политик не считает себя виновным.



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