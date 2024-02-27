Суд в Москве заочно арестовал Дмитрия Гудкова по делу о фейках про ВС РФ

Фото: ТАСС/Антон Великжанин (Дмитрий Гудков признан в РФ иноагентом)

Хорошёвский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением суда в отношении Гудкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок исчисляется с момента задержания обвиняемого на территории России либо его экстрадиции в РФ.

Гудкову заочно предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам ненависти или вражды"). Его объявили в международный розыск.

У следствия возникли претензии к экс-депутату из-за высказываний о СВО в одном из интервью, размещенном в YouTube.

В сентябре прошлого года Мосгорсуд отклонил просьбу Гудкова исключить его из списка иностранных агентов, в который его включили в феврале 2023 года.

Политик уехал из России летом 2021 года. Местом своего пребывания он выбрал территорию Украины. Затем он попытался попасть в Тбилиси, но ему отказали во въезде в Грузию.