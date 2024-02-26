Суд заочно арестовал автора сериала Mr. Freeman Мунтяна за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/RBC/Владислав Шатило (Павел Мунтян включен в реестр иноагентов РФ)

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом) по требованию следователей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные суда.

Там уточнили, что Мунтяна заочно арестовали на два месяца с момента задержания либо экстрадиции в Россию.

Мунтян с начала спецоперации выступал в поддержку Украины, а также запустил фонд, который собирал деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания и создание мастерских по пошиву бронежилетов для украинских войск. В данный момент он находится за пределами РФ.

В декабре прошлого года сообщалось, что Мунтян стал фигурантом уголовного дела по статье о публичном распространении ложных сообщений о Вооруженных силах России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным правоохранителей, это связано с публикацией в телеграм-канале, размещенной в апреле 2022 года, фейковой информации о событиях в украинской Буче.

В этом же месяце МВД России объявило Мунтяна в розыск по данному уголовному делу.