Росфинмониторинг внес журналиста Евгения Киселева в реестр экстремистов и террористов

Фото: ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац (Евгений Киселев признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов)

Росфинмониторинг включил в реестр экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее МВД России также объявило Киселева в розыск по статье УК РФ. Там не уточнили, о какой статье идет речь. А в апреле 2022 года Минюст РФ включил Киселева в перечень иноагентов. Вместе с ним в список попал журналист Матвей Ганапольский.

Кроме того, 20 февраля этого года Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэм, который является республиканцем от штата Южная Каролина. Также в список включили бывшую экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом в РФ).