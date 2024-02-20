Сенатор США Грэм внесен в список террористов и экстремистов в России

Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS (Линдси Грэм внесен в реестр террористов и экстремистов)

Сенатор США Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) внесен в реестр террористов и экстремистов в России. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.

Кроме того, в список включена экс-экоактивистка Евгения Чирикова (признана в России иноагентом).

Ранее Грэм во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что россияне погибают из-за "самого удачного" расходования средств властями США в рамках военной помощи Киеву.

На его высказывания отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая напомнила, что одна из инвестиций США когда-то привела к Второй мировой войне и Холокосту.

Спустя время в СМИ опубликовали сведения о том, что заявления Грэма о гибели россиян были вырваны из контекста, но в МИД РФ ответили, что такие высказывания являются нелепыми и позорными оправданиями.



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