В МИД назвали нелепыми оправданиями заявления о том, что слова Грэма вырваны из контекста

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Утверждения о том, что слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма об убийстве русских вырваны из контекста, являются нелепыми и позорными оправданиями, заявили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что пропагандистской машине с участием Reuters и BBC пришлось начать оправдательную кампанию после широкого возмущения людей.

"Оказывается, сенатор Грэм сказал не так и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место склейка и так далее", – говорится в заявлении в телеграм-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что эта циничная попытка оправдаться обречена на провал. Кроме того, по мнению МИД, эти оправдания – очередной удар по и без того поблекшей репутации Reuters и BBC, которым пришлось выкручиваться и за Вашингтон, и за Киев.

Ранее в интернете распространилось видео встречи Грэма с Владимиром Зеленским, на котором американский представитель заявил, что россияне умирают, после чего добавил, что это является самой удачной тратой денег США. Президент Украины в свою очередь поблагодарил его за вклад в военную поддержку ВСУ.

Новость стала резонансной среди российских пользователей, а ситуацию прокомментировали во многих официальных ведомствах. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что одна из инвестиций США привела к Второй мировой войне и Холокосту. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позором для Штатов иметь такого сенатора, как Грэм.

Позже в СМИ появилась информация, что слова американского сенатора могли быть вырваны из контекста. Видео якобы было распространено офисом украинского президента, в котором решили смонтировать эти две фразы так, чтобы они шли друг за другом на ролике.

В действительности, уточнили в СМИ, Грэм под самой удачной тратой денег США имел в виду в целом оказание Киеву военной поддержки.

МВД России объявило Грэма в розыск. По какой конкретной статье ищут сенатора США, в министерстве не уточнили.