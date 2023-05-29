МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма

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Российское министерство внутренних дел объявило в розыск американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, следует из розыскной базы ведомства.

"Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК", – сообщается в карточке розыска.

По какой конкретной статье ищут сенатора США, в МВД не уточнили.

Ранее в интернете распространилось видео встречи Грэма с украинским лидером Владимиром Зеленским, на котором американский представитель заявил, что россияне умирают, после чего добавил, что это является самой удачной тратой денег США. Президент Украины, в свою очередь, поблагодарил его за вклад в военную поддержку ВСУ.

Новость стала резонансной среди российских пользователей, а ситуацию прокомментировали во многих официальных ведомствах. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что одна из инвестиций США привела к Второй мировой войне и Холокосту. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позором для Штатов иметь такого сенатора, как Грэм.

Однако позже в СМИ появилась информация, что слова американского сенатора могли быть вырваны из контекста. Видео якобы было распространено офисом украинского президента, в котором решили смонтировать эти две фразы так, чтобы они шли друг за другом на ролике.

В действительности, уточнили в СМИ, Грэм под самой удачной тратой денег США имел в виду в целом оказание Киеву военной поддержки.