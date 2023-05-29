Слова американского сенатора о смерти русских были вырваны из контекста – СМИ

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Слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что русские умирают в результате "самой удачной" траты денег властями США, были вырваны из контекста. Об этом пишет издание Reuters.

Ранее в Сети появилось видео встречи сенатора США с президентом Украины Владимиром Зеленским, на котором Грэм заявил, что русские умирают, после чего добавил, что это является самой удачной тратой американских денег.

По информации СМИ, видео было распространено офисом украинского лидера, в котором решили смонтировать эти две фразы так, чтобы они шли друг за другом на ролике.

Как утверждается в материале Reuters, в действительности Линдси Грэм под самой удачной тратой денег США имел в виду в целом оказание Киеву военной помощи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова американского сенатора напомнила, что одна из инвестиций США привела ко Второй Мировой войне и Холокосту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Линдси Грэма, назвал большим позором для страны иметь такого политика.