Захарова прокомментировала слова сенатора Грэма о самой удачной трате денег США

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американского сенатора Линдси Грэма, напомнила, что одна из инвестиций США привела ко Второй Мировой войне и Холокосту.

"Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Вместе с этим она напомнила, что во время Нюрнбергского трибунала министр экономики фашисткой Германии Ялмар Шахт рассказал о том, что спонсирование Третьего рейха шло в том числе из-за рубежа. Он назвал две крупнейшие корпорации США: "Форд" и "Дженерал моторс".

Ранее Грэм во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что граждане РФ погибают в результате "самой удачной" траты денег властями США в рамках военной помощи Киеву. Президент Украины, в свою очередь, поблагодарил сенатора за вклад в военную поддержку ВСУ.