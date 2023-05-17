В постпредстве РФ заявили, что руководство ООН не отреагировало на заявления Буданова

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Руководство ООН не отреагировало на призывы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова к убийствам российских граждан. Об этом сообщает постпредство РФ при ООН в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что руководство ООН не отреагировало на высказывания Буданова, в которых содержался призыв к насилию по национальному признаку.

Помимо этого, у российской стороны возникли вопросы относительно профессионализма сотрудников секретариата ООН.

"Офис официального представителя генсека пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима", – указано в сообщении.

Постпредство призвало руководство ООН и другие информационные службы воздержаться от двойных стандартов в оценках и отреагировать на происходящее.

Ранее российская сторона распространила в Совбезе ООН письмо в связи с заявлением Буданова о намерениях убивать россиян. Письмо, датированное 10 мая, написал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

До этого Буданов заявлял, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к смерти журналистки Дарьи Дугиной.

