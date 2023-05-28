Песков назвал позором для США иметь такого сенатора Грэма после его слов о смерти россиян

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о смерти россиян. Пресс-секретарь президента РФ назвал большим позором для страны иметь такого политика.

"Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Грэм в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают в результате "самой удачной" траты денег властями США в рамках военной помощи Киеву.

Его слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая напомнила, что одна из инвестиций Штатов когда-то привела ко Второй Мировой войне и Холокосту.

Во время Нюрнбергского трибунала министр экономики фашисткой Германии Ялмар Шахт рассказал о том, что спонсирование Третьего рейха шло в том числе из-за рубежа. По словам Захаровой, он назвал две крупнейшие корпорации США: "Форд" и "Дженерал моторс".