13:30Политика
Песков назвал позором для США иметь такого сенатора Грэма после его слов о смерти россиян
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о смерти россиян. Пресс-секретарь президента РФ назвал большим позором для страны иметь такого политика.
"Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Грэм в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают в результате "самой удачной" траты денег властями США в рамках военной помощи Киеву.
Его слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая напомнила, что одна из инвестиций Штатов когда-то привела ко Второй Мировой войне и Холокосту.
Во время Нюрнбергского трибунала министр экономики фашисткой Германии Ялмар Шахт рассказал о том, что спонсирование Третьего рейха шло в том числе из-за рубежа. По словам Захаровой, он назвал две крупнейшие корпорации США: "Форд" и "Дженерал моторс".
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