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Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что россияне умирают в результате "самой удачной" траты денег властями США в рамках военной помощи Киеву. Об этом он заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, фрагменты встречи были опубликованы на YouTube.

"Русские умирают <...> Это наша лучшая трата денег", – сказал Грэм.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил сенатора США за вклад в военную поддержку украинских войск.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к смерти Дарьи Дугиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки про готовность убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.

Позже стало известно, что российская сторона распространила в Совбезе ООН письмо в связи с заявлением Буданова о намерениях убивать россиян.