Россия направила в СБ ООН письмо по поводу заявлений Буданова об убийстве россиян

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Российская сторона распространила в Совбезе ООН письмо в связи с заявлением главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о намерениях убивать россиян.

Уточняется, что письмо, датированное 10 мая, написал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Председательствующая в СБ ООН в этом месяце Кристин Берисвиль распространила копию среди членов Совбеза.

"Эти проявления ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку являются как минимум вопиющим нарушением правил Международной конвенции по искоренению всех форм расовой дискриминации", – говорится в письме.

Ранее Буданов заявлял, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к смерти Дарьи Дугиной.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки про готовность убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.

Позже Госдеп США раскритиковал заявление Буданова. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света.

