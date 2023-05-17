19:15Политика
Россия направила в СБ ООН письмо по поводу заявлений Буданова об убийстве россиян
Фото: 123RF/palinchak
Российская сторона распространила в Совбезе ООН письмо в связи с заявлением главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о намерениях убивать россиян.
Уточняется, что письмо, датированное 10 мая, написал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Председательствующая в СБ ООН в этом месяце Кристин Берисвиль распространила копию среди членов Совбеза.
"Эти проявления ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку являются как минимум вопиющим нарушением правил Международной конвенции по искоренению всех форм расовой дискриминации", – говорится в письме.
Ранее Буданов заявлял, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к смерти Дарьи Дугиной.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки про готовность убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.
Позже Госдеп США раскритиковал заявление Буданова. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света.
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