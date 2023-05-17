Захарова назвала возмутительным отсутствие ответа ООН на заявления Буданова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик своей реакцией на заявления главы управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в организации терактов в отношении российских общественных деятелей показал непрофессионализм. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопиющий факт непрофессионализма должен стать предметом разбирательства в секретариате ООН", – отметила дипломат.

Дюжаррик, комментируя заявление главы военной разведки Украины, сказал, что не видел высказывания Буданова. Однако подчеркнул, что ООН выступает против любых терактов.

Ранее Буданов заявил, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом глава украинского ГУР ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали власти Киева причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина – дочь российского писателя и философа Александра Дугина.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки про готовность убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.

Позже Госдеп США раскритиковал заявление Буданова про убийства русских. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света.

