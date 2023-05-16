ООН выступает против терактов – Дюжаррик о словах главы ГУР Украины

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Организация Объединенных Наций выступает против любых террористических актов, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, признавшего, что его ведомство причастно к терактам на территории России.

"Я не видел цитату. <...> Мы, конечно, выступаем против любых терактов", – передает ТАСС его слова.

Ранее Буданов признался, что главное управление разведки Минобороны Украины стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России.

Отвечая на вопрос, смогут ли агенты внешней разведки Украины достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, он заявил, что Киев уже достал многих, в том числе публичных и медийных личностей.

До этого глава украинской военной разведки сообщил, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к смерти Дарьи Дугиной.

