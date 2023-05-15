Небензя заявил, что Киев использует террористические методы и призывает убивать россиян

Фото: AP Photo/John Minchillo

Постпред России при ООН Василий Небензя указал на то, что Киев использует террористические методы, а Запад игнорирует высказывания об убийстве россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

"При попустительстве западных покровителей Киев не гнушается и откровенно террористическими методами", – сказал он на заседании Совбеза Всемирной организации.

Небензя напомнил о теракте на Крымском мосту, об убийствах журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также рассказал о недавнем покушении на писателя Захара Прилепина.

Помимо этого, дипломат сослался на высказывание главы разведки Украины Кирилла Буданова, который прямо заявил о готовности "убивать россиян по всему миру". В качестве примера, подтверждающего соответствующие намерения украинской власти, он привел предпринятую Киевом попытку покушения на руководителей Республики Крым, которая была пресечена ФСБ РФ в начале мая.

"А государственное информационное агентство Украины УНИАН после покушения на Захара Прилепина опубликовало опрос, кого из российских деятелей следует уничтожить следующим. Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму?" – спросил Небензя.

Российский постпред обратился с вопросом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и другим международных организациям, отмечая их безразличие в этой ситуации.

Ранее Буданов заявлял, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к смерти Дугиной.



Стало известно о самочувствии писателя Захара Прилепина