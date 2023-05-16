ФСБ задержала украинку, собиравшую данные о Вооруженных силах РФ

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Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая собирала и передавала иностранной разведке информацию о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины", – сказали в ФСБ.

Там уточнили, что правоохранителями было установлено, что девушка сотрудничала с иностранными спецслужбами. Им она передавала информацию об объектах, боевой технике и позициях российской армии.

Ранее в ФСБ рассказали, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать первого замглавы МЧС ДНР Дмитрия Костямина, угрожая убийством его супруги. От чиновника требовали передавать СБУ закрытые данные.



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