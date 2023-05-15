Экс-сотрудника посольства США в РФ арестовали за сотрудничество на конфиденциальной основе

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ФСБ РФ предъявила обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе экс-сотруднику диппредставительства США в России Роберту Шонову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Шонову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что бывшего сотрудника посольства задержали во Владивостоке.

"После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"), – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что столичный суд арестовал россиянина Павла Пищулина по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством против безопасности России. По данным СМИ, мужчина привлекался к ответственности по статьям "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповедания".

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