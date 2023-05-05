ФСБ рассекретила контрразведывательную операцию против финских и эстонских диверсантов

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Федеральная служба безопасности РФ опубликовала документы об операции по обезвреживанию 13 финских и эстонских диверсантов в годы Великой Отечественной войны. Соответствующие материалы опубликованы на сайте ведомства.

"В сентябре 1942 года германский разведорган "Абвернебенштелле "Ревель" ("Бюро Целлариуса") забросил в Архангельскую область с самолета на парашютах две разведывательно-диверсионные группы в количестве 13 человек. Все агенты были эстонцами по национальности, из них большая часть служила в германской армии", – указано в сообщении.

"Бюро Целлариуса" было сформировано в Финляндии в 1939 году, однако позднее переехало в Таллин после оккупации Эстонии.

27 сентября 1942 года нарком НКВД СССР Лаврентий Берия утвердил предложения о борьбе с диверсионными группами в Архангельской области. Сотрудникам контрразведки поручалось активизировать работу агентурной сети в поселках, где могут укрываться диверсанты, а также отобрать из числа местных жителей "проверенных и подходящих лиц" для охраны дорог в районах возможного расположения немецко-финских разведчиков.

О задержании группы диверсантов в Карело-Финской ССР сообщили 3 ноября 1943 года. Среди них были двое немцев и четверо эстонцев. Один из захваченных членов группы – житель Таллина Рудольф Тагесте – рассказал, что в задачи разведчиков входили сбор информации о минимальном возрасте призыва в Красную армию, а также добыча сведений о ведущихся сельхозработах, лесозаготовках и нахождении аэродромов в Карелии и Архангельской области.

По словам Тагесте, немцы приказали диверсантам убивать местных жителей после допроса, чтобы не выдавать свое местонахождение.

Как признался эстонский диверсант, его группа регулярно сталкивалась с красноармейцами, в результате чего несла боевые потери. После отказа немцев предоставить самолеты для эвакуации разведчикам Тагесте было предложено самим двигаться к линии фронта, чтобы вернуться.

Когда поддержка с воздуха и вовсе прекратилась, диверсанты приняли решение сдаться в одной из деревень, однако контрразведка задержала их еще на подступах к населенному пункту. В НКВД сообщили, что из тринадцати разведчиков в составе двух диверсионных групп девять были задержаны, четверо – убиты при столкновении.

В ходе всей операции было обнаружено и изъято пять баз с продовольствием и экипировкой, две радиостанции, шифры, коды, топографические карты, дневники, а также 10 автоматов, 13 револьверов, одна финская винтовка и 13 тысяч патронов к ним и другие инструменты диверсионной деятельности.

Оказалось, что часть диверсантов также имели советское гражданство. Им предъявили обвинения в измене Родине. Остальные получили обвинения в шпионаже и организации диверсионной деятельности. Все разведчики были приговорены к расстрелу.

В результате операции НКВД СССР смогла поставить под контроль радиосети финской военной разведки и расшифровывать передаваемые и принимаемые радиограммы.

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