Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян

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Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что фрагмент его интервью, где говорится об убийствах россиян, подвергся монтажу, сообщает РИА Новости.

По его словам, из его высказывания вырезали самое главное – говорил он о россиянах, которые являются военными преступниками.

В начале мая Буданов заявлял, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к смерти Дарьи Дугиной.

Накануне Буданов заявил, что главное управление разведки Минобороны Украины стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России. При этом он не смог подтвердить или опровергнуть, входил ли в список целей Захар Прилепин. Называть конкретные имена жертв Буданов отказался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки про готовность убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.

Позже Госдеп США раскритиковал заявление Буданова про убийства русских. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света.