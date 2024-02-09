Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Михаил Синицын (Сергей Удальцов внесен в реестр террористов и экстремистов)

Росфинмониторинг внес координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно российскому законодательству, банки замораживают счета лиц, включенных в этот перечень, а также приостанавливают обслуживание.

Как сообщает "Интерфакс", 12 января Басманный суд столицы по ходатайству следствия заключил Удальцова в СИЗО до 15 февраля. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"), свою вину он не признал. Как утверждал Удальцов, в качестве оправдания терроризма следствие ему вменяло посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, которые проходят фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.

Осенью 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Удальцова на пять суток за организацию несогласованной акции в центре Москвы. После оглашения приговора мужчина объявил голодовку и заявил о намерении подать апелляцию. Он сказал, что не организовывал акцию и не имеет отношения к аккаунтам, с которых рассылались приглашения на сбор.

Удальцов и Развозжаев признаны виновными в организации беспорядков