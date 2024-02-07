Главу ГУР МО Украины Буданова включили в перечень экстремистов и террористов

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP (Кирилл Буданов внесен в реестр террористов и экстремистов)

Начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова включили в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Из базы ведомства следует, что в нее был включен Кирилл Алексеевич Буданов, родившийся 4 января 1986 года в Киеве.

До этого Буданов заявил, что весной украинская армия пойдет в новое контрнаступление. По его мнению, боевые действия "ведутся ходами". Буданов уточнил, что "очередь" Украины придет позже.

