Росфинмониторинг включил Эштон-Чирилло и британских журналистов в список экстремистов

Фото: twitter.com/S. Ashton-Cirillo

Бывший представитель украинской территориальной обороны Сара Эштон-Чирилло, ранее призывавшая к убийству российских журналистов, а также два британских журналиста издания The Washington Examiner Том Роган и Гердон Хьюго включены в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 год рождения", – указано в сообщении.

Кроме того, в списке значатся Роган 08.02.1986 года рождения и Хьюго 05.04.1958 года рождения. Оба они родом из столицы Великобритании – Лондона.

В сентябре 2023 года Эштон-Чирилло отстранили от должности. Тогда сообщалось, что ее заявления не были одобрены Силами территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, по факту ее высказываний планировалось провести расследование.

Отмечается, что Эштон-Чирилло высказывала угрозы в адрес российских СМИ, после чего Союз журналистов РФ направил обращения в ФСБ и МВД с призывом обратить внимание на эту ситуацию.

Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Эштон-Чирилло на предмет угрозы российским журналистам.

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