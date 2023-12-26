Замглавы Росфинмониторинга объяснил включение Акунина в список экстремистов

Фото: ТАСС/Николай Галкин (Борис Акунин внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов)

Расширяя список лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, Росфинмониторинг лишь автоматически исполняет решения органов следствия или судов, сообщил РБК замруководителя службы финансовой разведки Герман Негляд.

Комментируя включение в перечень писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов), он подчеркнул, что Росфинмониторинг не принимает такие решения самостоятельно.

"Вы можете открыть закон, там все написано: основания включения, все по пунктам, основания исключения и ведомства, которые принимают эти решения. Они просто присылают нам копию этого решения, и мы на основании, скажем, подтверждения факта возбуждения уголовного дела и привлечения лица в качестве обвиняемого – например, по экстремистской статье – вносим его в сводный перечень. Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону", – пояснил он.

Негляд подчеркнул, что действующий механизм – абсолютно законный и прозрачный. Он также напомнил, что в 2019 году FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) изучала, как Росфинмониторинг формирует перечень экстремистов и террористов, и никаких вопросов не возникало.

Он добавил, что в свое время тоже читал произведения Акунина, но это ничего не значит, поскольку есть закон. По его словам, Акунин может быть хорошим писателем и журналистом, но это не значит, что если он совершает преступление, то должен быть освобожден от ответственности.

Также замглавы службы финансовой разведки прокомментировал введение Евросоюзом санкций против Росфинмониторинга, назвав это абсолютно политическим решением, не связанным с профессиональной работой ведомства.

18 декабря Росфинмониторинг включил писателя Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. По данным СМИ, правоохранители в этот же день возбудили против него уголовное дело о публичном оправдании терроризма и за распространение фейков о российской армии.

Поводом для этого послужила ситуация, когда Акунин в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом назвал попытки ударов украинских дронов по российским городам оправданными.

Кроме того, в тот же день ЕС наложил санкции на Росфинмониторинг и его руководителя Юрия Чиханчина. В обосновании было указано, что финансовая разведка последовательно включает в реестр террористов и экстремистов граждан и организации, которые критически настроены по отношению к Кремлю.