Юрист заявил, что хранение и чтение книг Акунина не будет преследоваться по закону

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Хранение и чтение книг писателя Бориса Акунина, который включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, не будет преследоваться по закону. Однако продажа и покупка книг автора будет расцениваться как финансирование терроризма, поэтому продавцов могут привлечь к уголовной ответственности и назначить до 20 лет колонии. Об этом ТАСС рассказал адвокат и эксперт по правовым вопросам в области экстремизма Дмитрий Аграновский.

При этом он уточнил, что передача российским писателем прав на издания его произведений третьим лицам не избавит последних от уголовной ответственности.

"Закон преследует не только прямые выплаты в адрес террористов, но и любые обходные схемы, поэтому этот запрет не обойти", – предупредил Аграновский.

В связи с этим, как он утверждает, произведения Акунина должны пропасть в скором времени из магазинов и больше не использоваться с коммерческой точки зрения. Адвокат также не припомнил случаев изъятия в России запрещенной литературы или преследование за ее хранение.

"Для запрета какой-либо литературы в России необходимо внесение ее в список экстремистской, а причисление автора к экстремистам и террористам – это отдельный вопрос", – заключил он.

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. По словам зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко, у писателя антироссийская позиция и он не должен получать деньги за продажу произведений на территории России.

Кроме того, по информации СМИ, следователи возбудили против Акунина уголовное дело о публичном оправдании терроризма и за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.

До этого писатель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Киев не добьется победы в спецоперации. При этом он назвал попытки ударов беспилотников ВСУ по городам РФ оправданными.



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