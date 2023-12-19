00:17Политика
В Госдуме предложили Минюсту включить Бориса Акунина в реестр иноагентов
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить в реестр иноагентов писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.
"По мнению комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили в реестр иностранных агентов", – говорится в сообщении комиссии ГД.
Ранее Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. По словам зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко, у писателя антироссийская позиция и он не должен получать деньги за продажу произведений на территории России.
Кроме того, по информации СМИ, следователи также возбудили против Акунина уголовное дело за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.
Читайте также