Продажи книг Акунина и Быкова приостановили из-за их высказываний против РФ

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Объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) после их антироссийских высказываний, сообщает ТАСС.

Такое решение в пресс-службе сети объяснили недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. Отмечается, что непосредственное изъятие тиражей с полок займет определенное время.

"Читай-город – Буквоед" также направил запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации. В издательстве АСТ сообщили, что решили приостановить распространение книг, поскольку публичные заявления писателей требуют правовой оценки. Пока ситуация не прояснится, выпуск и отгрузку книг не возобновят.

Ранее российский писатель Борис Акунин в разговорах с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Киев не добьется победы в спецоперации.

В беседах с Акуниным они представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры Александром Ткаченко. Отвечая на вопрос о видении развития украинского конфликта, писатель сообщил, что энтузиазм у поддерживающих власти страны угас. Также литератор назвал попытки ударов беспилотников ВСУ по российским городам оправданными.

До этого писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом) в разговоре с пранкерами сказал, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян. С писателем они общались якобы от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Быков сказал, что ему "обидно", когда убивают русских, но претензий к Киеву, как и "к Израилю насчет Газы", у него нет.

Быков добавил, что "точно совершенно" вернется в Россию, там у него, по его словам, много студентов. Они, уточнил писатель, все воспринимают "адекватно". При этом Быков сказал, что до этого хотел бы побывать в Одессе.