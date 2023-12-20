В Росфинмониторинге сообщили о включении в перечень террористов 1,7 тысячи человек

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Росфинмониторинг включил в реестр экстремистов около 1 700 граждан, из которых 1 100 (64% от общего числа) имеют отношение к террористической деятельности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу финансовой разведки.

В сообщении уточняется, что число подозреваемых по сравнению с 2022 годом увеличилось. Так, в прошлом году в реестре числилось порядка 1 600 человек, из которых по статьям в области терроризма были привлечены более 970 (рост за год на 6% и 13% соответственно).

"Росфинмониторинг осуществляет администрирование перечня по статье 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – сказано в сообщении.

Ранее Росфинмониторинг внес движение "Весна" (признано в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов. В октябре 2022 года иск о прошении признать движение экстремистским и террористическим в суд подала прокуратура Санкт-Петербурга.

Позже Минюст внес организацию в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента.