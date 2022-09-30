В Петербурге просят признать экстремистской организацией движение "Весна"

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Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск о признании движения "Весна" экстремистской организацией и запрете его деятельности в России, сообщается на сайте ведомства.

Заявление было направлено в пятницу, 30 сентября. В этот же день деятельность движения была приостановлена решением прокурора до рассмотрения судом иска.

Ранее сообщалось, что движение "Мужское государство" внесли в список экстремистских организаций Минюста РФ в соответствии с решением Нижегородского областного суда.

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