Верховный суд РФ признал экстремистскими три украинских организации

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Верховный суд России признал экстремистскими три украинские националистические организации и запретил их деятельность на территории страны по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает "Интерфакс".

Речь идет об общественной организации "СИЧ-С14", националистическом объединении "Добровольческое движение Организации украинских националистов" (ОУН уже была признана экстремистской и запрещена в РФ) и националистической группировке "Черный комитет".

В начале августа Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал украинский батальон "Азов" террористической и экстремистской организацией, запретив ее на территории страны. Организация также была внесена в перечень террористов и экстремистов.