Нацбатальон "Азов" включили в перечень террористов и экстремистов

Фото: Агентство "Москва"

Запрещенная в России украинская террористическая организация "Азов" внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге.

Список ведомства был обновлен в четверг, 4 августа.

Ранее Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал националистический батальон Украины "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории страны.

Решение о признании "Азова" террористической организацией и его запрете в России подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу.

Отмечается, что против некоторых боевиков "Азова" в России уже возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. Теперь их могут привлечь к ответственности как пособников, участников и организаторов террористической организации.