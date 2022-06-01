Крымско-татарский батальон имени Челебиджихана признали террористическим в РФ

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Верховный суд России признал Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана террористическим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Деятельность батальона запретили на территории России.

В Генпрокуратуре отметили, что его сформировали в 2015 году на Украине для продовольственной, водной и других блокад Крыма. В создании батальона принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, которые являются лидерами Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Батальон имеет на вооружении стрелковое оружие, гранатометы, беспилотники. Его главная цель – нарушить территориальную целостность России и захватить Крым.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии начал расследование уголовного дела о создании террористической организации в отношении представителей телеграм-канала NEXTA. Дело будет вести Главное управление центрального аппарата СК Белоруссии по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции.

