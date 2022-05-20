В Минске против представителей NEXTA начали дело о создании террористической организации

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Следственный комитет Белоруссии начал расследование уголовного дела о создании террористической организации в отношении представителей телеграм-канала NEXTA. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на республиканский СК.

"Дополнительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 290-5 Уголовного кодекса Беларуси в отношении Степана Путило, Яна Рудика и иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации NEXTA", – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование будет вести Главное управление центрального аппарата СК Белоруссии по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции.

В октябре 2021 года МВД Белоруссии признало экстремистскими формированиями телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA. Аналогичное решение принял Верховный суд Белоруссии, признавший данные организации террористическими. Сообщалось, что данные каналы были включены в соответствующий перечень формирований, организаций и индивидуальных предпринимателей.

