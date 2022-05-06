Семья Сапеги запросила помощь в ее экстрадиции у российского консульства

17:08
Фото: ТАСС/Леонид Щеглов/БелТА
Семья Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии 6 мая, работает с консульством над вопросом ее экстрадиции в РФ. Об этом RT рассказал отчим россиянки Сергей.
"Как правильно сделать все, пойдет ли на это белорусская сторона? Это еще и вопрос времени, далекой перспективы", – подчеркнул мужчина.
Родственник Сапеги также отметил, что в настоящий момент нет ясности по поводу того, будет ли обжаловаться приговор.
"Не знаем сами, будем советоваться с адвокатами, как правильно поступить", – заключил отчим девушки.
Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Оба находились в тот момент в самолете авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске.
Позже россиянке предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии. В частности, ей инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.
6 мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приговор, вынесенный девушке, однако отметил, что Россия продолжит защищать ее законные интересы.
Отец россиянки Софии Сапеги назвал неясными причины ее задержания в Минске
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