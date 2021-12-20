Россиянке Сапеге в Белоруссии предъявили обвинение по семи статьям

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело россиянки Софьи Сапеги прокурору для направления в суд, говорится в телеграм-канале СК.

Ей предъявили обвинение по семи статьям, в том числе за возбуждение вражды и организацию насилия и угроз в отношении силовиков.

Уточняется, что обвиняемая уже ознакомилась с материалами уголовного дела в установленном законом порядке. Мера пресечения для нее осталась прежней – домашний арест.

"В ходе предварительного расследования обвиняемой выполнены условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве", – отметили в СК.

Сапега летела с бывшим главным редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Протасевичем задержали также Сапегу. Изначально они содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.

