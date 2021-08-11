Протасевич рассказал о задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Сооснователь телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал о задержанной вместе с ним россиянке Софье Сапеге, сообщает RT.

По его словам, у девушки все отлично, но ей тяжело. Протасевич добавил, что, являясь обычной студенткой, Сапега вообще никогда не касалась политики.

"То есть, до того как со мной познакомилась, она вообще понятия не имела о том, как устроена политика, как какие-то вещи изнутри выглядят и так далее. То есть она работала на этом телеграм-канале", – пояснил он.

Протасевич сообщил, что попадание в СИЗО КГБ стало шоком для девушки, поэтому ей сейчас тяжело.

"Но тяжело чисто в эмоциональном плане, потому что, естественно, сидеть даже под домашним арестом, и не иметь возможности никуда выйти, и так далее", – добавил он.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали также Сапегу, ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что белорусская сторона соблюдает все необходимые юридические процедуры в отношении арестованной россиянки.