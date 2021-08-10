Сапега заявила о возможной причастности окружения Протасевича к экстренной посадке Ryanair

Фото: depositphotos/mazzzur
Россиянка Софья Сапега, задержанная в мае этого года при экстренной посадке самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, заявила, что к инциденту может быть причастно окружение основателя признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним Сапега находилась на борту, они летели из Афин в Вильнюс.
"На самом деле я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, <...>. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа", – приводит ее слова РИА Новости.
Сапега также заявила, что не считает белорусские спецслужбы причастными к экстренной посадке самолета и опровергла версию о том, что сотрудники КГБ были на борту лайнера и задержали Протасевича еще до посадки в Минске.
"Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали, их не было. Также не было никакой драки", – добавила она.
Сапега также рассказала, что чувствует себя лучше, чем в первые дни после задержания.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали также Сапегу, ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни.
Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что белорусская сторона соблюдает все необходимые юридические процедуры в отношении арестованной россиянки.
Протасевич заявил, что его подставили
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: