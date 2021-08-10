Сапега заявила о возможной причастности окружения Протасевича к экстренной посадке Ryanair

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Россиянка Софья Сапега, задержанная в мае этого года при экстренной посадке самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, заявила, что к инциденту может быть причастно окружение основателя признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним Сапега находилась на борту, они летели из Афин в Вильнюс.

"На самом деле я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, <...>. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа", – приводит ее слова РИА Новости.

Сапега также заявила, что не считает белорусские спецслужбы причастными к экстренной посадке самолета и опровергла версию о том, что сотрудники КГБ были на борту лайнера и задержали Протасевича еще до посадки в Минске.



"Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали, их не было. Также не было никакой драки", – добавила она.

Сапега также рассказала, что чувствует себя лучше, чем в первые дни после задержания.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали также Сапегу, ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что белорусская сторона соблюдает все необходимые юридические процедуры в отношении арестованной россиянки.