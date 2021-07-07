Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter

18:00
Фото: twitter.com/protas_by
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который находится под домашним арестом, завел аккаунт в Twitter.
"Привет, чат! Я снова с вами!" – написал он на новой странице.
По словам самого Протасевича, аккаунт он ведет без присмотра. При этом он отметил, что его процессуальный статус остался без изменений.
Блогер также опубликовал видео, в котором подтвердил, что аккаунт принадлежит ему. На кадрах видеоролика он уверяет подписчиков, что всегда будет на связи и максимально быстро ответит на все вопросы.
Ранее Следственный комитет Белоруссии подтвердил перевод под домашний арест Протасевича и россиянки Софьи Сапеги после их ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве со следствием.
Уточняется, что Протасевич и Сапега обязались помогать следствию, содействовать в изобличении соучастников и делать все возможное "для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".
Задержанных в Минске Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: