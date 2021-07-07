Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter

Фото: twitter.com/protas_by

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который находится под домашним арестом, завел аккаунт в Twitter.

"Привет, чат! Я снова с вами!" – написал он на новой странице.

По словам самого Протасевича, аккаунт он ведет без присмотра. При этом он отметил, что его процессуальный статус остался без изменений.

Блогер также опубликовал видео, в котором подтвердил, что аккаунт принадлежит ему. На кадрах видеоролика он уверяет подписчиков, что всегда будет на связи и максимально быстро ответит на все вопросы.

Ранее Следственный комитет Белоруссии подтвердил перевод под домашний арест Протасевича и россиянки Софьи Сапеги после их ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве со следствием.

Уточняется, что Протасевич и Сапега обязались помогать следствию, содействовать в изобличении соучастников и делать все возможное "для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".

