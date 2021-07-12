Посол Белоруссии в РФ заявил об отсутствии угроз здоровью и жизни Сапеги

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Белорусская сторона соблюдает все необходимые юридические процедуры в отношении арестованной россиянки Софьи Сапеги, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

"Все необходимые юридические процедуры и нормы права в отношении Софьи Сапеги белорусской стороной соблюдены в полном соответствии с международным и белорусским законодательствами. Она, как известно, пребывает под домашним арестом, угроз ее жизни и здоровью нет", – рассказал Семашко РИА Новости.

По его словам, обвинения, которые ей выдвинуты, являются серьезными.

"И ряд озвученных фактов, я специально даже не беру в расчет ее признательные показания, указывает на то, что эта молодая особа могла быть непосредственно причастна к противоправной деятельности", – сказал он.

Посол добавил, что в этом деле следствию необходимо детально разобраться.

Ранее Следственный комитет Белоруссии подтвердил перевод под домашний арест экс-главреда признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги после их ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве со следствием.

Сообщалось, что Протасевич и Сапега обязались помогать следствию, содействовать в изобличении соучастников и делать все возможное "для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находились Роман Протасевич и студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега, их задержали прямо в аэропорту.