Россия продолжит защищать законные интересы Софьи Сапеги – Песков

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приговор Софье Сапеге, отметив лишь, что Россия продолжит защищать ее законные интересы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии. Она является гражданкой России, поэтому в любом случае посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы", – сказал представитель Кремля.

Сапегу задержали 23 мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Оба находились в тот момент в самолете авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске.

Позже россиянке предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии. В частности, ей инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

6 мая текущего года Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Максимальный срок, предусмотренный по предъявленным девушке статьям, составляет 12 лет, однако она заключила досудебное соглашение со следствием и уплатила доход, полученный преступным путем, а также написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии.

