Россия продолжит защищать законные интересы Софьи Сапеги – Песков

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приговор Софье Сапеге, отметив лишь, что Россия продолжит защищать ее законные интересы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии. Она является гражданкой России, поэтому в любом случае посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы", – сказал представитель Кремля.
Сапегу задержали 23 мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Оба находились в тот момент в самолете авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске.
Позже россиянке предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии. В частности, ей инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.
6 мая текущего года Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Максимальный срок, предусмотренный по предъявленным девушке статьям, составляет 12 лет, однако она заключила досудебное соглашение со следствием и уплатила доход, полученный преступным путем, а также написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии.
Задержанных в Минске Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: