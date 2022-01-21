США обвинили чиновников Белоруссии в сговоре для экстренной посадки борта Ryanair

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Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения против должностных лиц Белоруссии в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Об этом говорится в заявлении Минюста США, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В США утверждают, что инцидент произошел в ходе сговора для незаконного изменения маршрута самолета с целью ареста экс-главреда оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича.

"Мы утверждаем, что они разработали тщательно продуманную схему, чтобы имитировать сообщение о бомбе, в результате чего самолет совершил аварийную посадку в их стране, чтобы они могли арестовать журналиста-диссидента", – говорится в сообщении.

В частности, обвинения выдвинуты против главы "Белаэронавигации" Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников службы госбезопасности республики.

Ранее в Международной организации гражданской авиации заявили, что экстренная посадка самолета Ryanair произошла из-за ложной информации о минировании. В ИКАО отметили, что не приписывают распространение ложных данных какому-либо государству.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился разыскиваемый белорусскими властями экс-главред оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, вместе с ним была задержана гражданка России София Сапега.