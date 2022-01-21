США обвинили чиновников Белоруссии в сговоре для экстренной посадки борта Ryanair

00:54
Фото: depositphotos/Shebeko
Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения против должностных лиц Белоруссии в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Об этом говорится в заявлении Минюста США, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В США утверждают, что инцидент произошел в ходе сговора для незаконного изменения маршрута самолета с целью ареста экс-главреда оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича.
"Мы утверждаем, что они разработали тщательно продуманную схему, чтобы имитировать сообщение о бомбе, в результате чего самолет совершил аварийную посадку в их стране, чтобы они могли арестовать журналиста-диссидента", – говорится в сообщении.
В частности, обвинения выдвинуты против главы "Белаэронавигации" Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников службы госбезопасности республики.
Ранее в Международной организации гражданской авиации заявили, что экстренная посадка самолета Ryanair произошла из-за ложной информации о минировании. В ИКАО отметили, что не приписывают распространение ложных данных какому-либо государству.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился разыскиваемый белорусскими властями экс-главред оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, вместе с ним была задержана гражданка России София Сапега.
Минск опубликовал переговоры диспетчеров, которые велись на борту Ryanair
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: